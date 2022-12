Rem se retira de la arquitectura!*

Las entrevistas con Rem Koolhaas siempre son como una ducha de agua fresca: energizantes y necesarias. Esta que publica la revista Pin-Up no es la excepción. Hacía tiempo que no leía nada sobre Rem y la verdad es que no decepciona nunca. Un tanto pasota, con una actitud más relajada (se puede ver en el reportaje

Construir para las maquinas, en lugar que para humanos, eficientar los procesos a un nivel extremo.

Do you cool the entire building down to accommodate the human’s needs, or do you impose the equivalent of a moon suit for the human to stand the temperatures and working conditions, which means 0.1 percent of the energy?

Habla de varias publicaciones como Limits to Grow, o el Whole Earth Catalogue… de los mega edificios en el desierto, la importancia de la sostenibilidad y de su nueva expo que abrirá en 2024.

aquí puedes leerla completa

https://www.pinupmagazine.org/articles/emmanuel-olunkwa-rem-koolhaas

*inclusive en el párrafo que dice que

I’m thinking of myself less and less as an architect. I originally decided to enter architecture because I saw opportunity. Everyone has different interests. I definitely have an enormous interest in spending time alone writing and thinking, while trying to resolve problems within current work situations.

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

