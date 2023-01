El urbanismo de guerrilla es una forma de intervención urbana que se caracteriza por ser no autorizada y realizada por ciudadanos sin títulos académicos en urbanismo. Estas intervenciones suelen tener como objetivo mejorar la calidad de vida de la población en espacios públicos, ya sea a través de la creación de nuevos espacios verdes, la instalación de mobiliario urbano o la realización de eventos culturales.

El urbanismo de guerrilla surge como una forma de protesta contra la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el espacio público y la falta de respuesta por parte de las autoridades a las necesidades de la población. A menudo, estas intervenciones se llevan a cabo en áreas de la ciudad que han sido abandonadas o que carecen de atención por parte de las autoridades.

Aunque el urbanismo de guerrilla puede ser visto como una forma de resistencia y protesta, también puede tener un impacto positivo en la comunidad. Al crear espacios más atractivos y agradables, se fomenta el sentido de pertenencia y se promueve una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones. Además, puede ser una forma de promover el desarrollo sostenible y la conservación del medio ambiente en las ciudades.

Sin embargo, también existen algunos problemas relacionados con el urbanismo de guerrilla. Al no estar autorizadas, estas intervenciones pueden generar conflictos con las autoridades y, en algunos casos, pueden ser consideradas ilegales. Además, al no contar con la supervisión de profesionales en urbanismo, existe el riesgo de que las intervenciones no cumplan con las normativas y reglamentos necesarios.

En conclusión, el urbanismo de guerrilla es una forma de intervención urbana que surgió como una forma de protesta contra la falta de participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el espacio público. Aunque puede tener un impacto positivo en la comunidad, también puede generar conflictos y problemas relacionados con la legalidad y la normativa.

Photo by Jeremy Bishop on Unsplash

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

