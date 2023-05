Carnival first date / Demas Nwoko (leon de oro)

Como te contamos anteriormente, esta edición de la biennale de Venecia, tiene un componente que extiende en paralelo durante el tiempo las actividades más allá de la exposición tradicional.

Carnival es el titulo de esta serie de actividades para arrancar el ciclo el primer invitado es nada menos que Sir David Adjaye

La 18ª Exposición Internacional de Arquitectura de La Biennale di Venezia – El Laboratorio del Futuro – se enriquece con Carnival, un ciclo de seis meses de eventos, conferencias, mesas redondas, películas y espectáculos, que exploran los temas de la Biennale Architettura 2023.

La Biennale Architettura 2023 está comisariada por Lesley Lokko, arquitecta, educadora y novelista que fundó el African Futures Institute en Accra, Ghana. La exposición tiene como objetivo presentar ideas ambiciosas y creativas que nos ayuden a imaginar un futuro más equitativo y optimista en común. La exposición estará abierta del 20 de mayo al 26 de noviembre en los Giardini, el Arsenale y el Forte Marghera.

Carnival es una serie de eventos públicos que se desarrollarán a lo largo de la duración de la Biennale Architettura 2023. La primera cita está prevista para el 20 de mayo en el Teatro Piccolo Arsenale de 17 a 18:30 horas. Carnival contará con ponentes y artistas de diferentes disciplinas y orígenes que compartirán sus perspectivas e ideas sobre los temas de la exposición.

La Biennale Architettura 2023 también otorgará el León de Oro a la Trayectoria a Demas Nwoko, arquitecto, artista y educador nigeriano que ha sido influyente en la configuración de la arquitectura y la cultura africanas. La ceremonia de entrega del premio tendrá lugar el 20 de mayo en Ca’ Giustinian, sede de La Biennale di Venezia.

La Biennale Architettura 2023 será juzgada por un jurado internacional compuesto por Ippolito Pestellini Laparelli (presidente), Nora Akawi, Thelma Golden, Tau Tavengwa e Izabela Wieczorek. El jurado anunciará los ganadores del León de Oro a la Mejor Participación Nacional, el León de Oro al Mejor Participante en la Exposición Internacional y el León de Plata a un Joven Participante Prometedor en la Exposición Internacional el 20 de mayo.

La Biennale Architettura 2023 promete ser un evento estimulante e inspirador que mostrará el potencial de la arquitectura para dar forma a nuestro futuro. No pierdas esta oportunidad de visitar Venecia y participar en el Carnival!

el resto de citas son:

Monday, 17 July 2023

Sala delle Colonne, Ca’ Giustinian

New Architecture Writers:

Learning from Venice

Sunday, 27 August 2023

Teatro Piccolo Arsenale

African Space Magicians

Tuesday, 29 August 2023

Teatro Piccolo Arsenale

The Future of Research into African Architectural and Urban History

Wednesday, 30 August 2023

Teatro Piccolo Arsenale

Dual Nationals

Thursday, 31 August 2023

Teatro Piccolo Arsenale

Governing, Designing and Educating Urban Futures

Monday, 4 September 2023

Teatro Piccolo Arsenale

Building African Futures

Tuesday, 26 September 2023

Wednesday, 27 September 2023

Thursday, 28 September 2023

Arsenale venue and Teatro Piccolo

Carnival Film Screenings

Friday, 29 September 2023

Saturday, 30 September 2023

Arsenale venue and Teatro Piccolo

Geography and Gender

Tuesday, 3 October 2023

Wednesday, 4 October 2023

Arsenale venue and Teatro Piccolo

Women, Life, Freedom!

Wednesday, 4 October 2023

Teatro Piccolo Arsenale

The Future to Come

Tuesday, 21 November 2023

Teatro Piccolo Arsenale

Inconvenient Truths

from Wednesday, 22 November 2023

To Sunday, 26 November 2023

Arsenale venue

It’s a Wrap!

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

