Holcim Awards 2023: Reconociendo la Innovación y el Avance en la Construcción Sostenible

Las emocionantes noticias sobre los Holcim Awards 2023, uno de los premios más importantes del mundo dedicada a la construcción sostenible. Esta prestigiosa premio reconoce y celebra proyectos que contribuyen a la transformación del sector de la construcción y que combinan la excelencia arquitectónica con el diseño y la construcción sostenibles.

Con retribuciones que suman un total de USD 1 millón, los Holcim Awards 2023 han premiado proyectos que ejemplifican el creciente esfuerzo global por proporcionar respuestas de diseño y construcción holísticas que promueven múltiples aspectos del desarrollo sostenible. La competencia recibió una respuesta abrumadora con 2,380 registros de interés de 114 países y 500 presentaciones que cumplieron con los criterios de participación.

Los ganadores del premio Holcim Awards Gold, representando diferentes regiones, han defendido enfoques innovadores que van desde la reutilización adaptativa y la circularidad de materiales hasta el diseño participativo y los modelos comerciales cooperativos. Estos proyectos han abordado desafíos críticos como la gestión energética, el empoderamiento de la comunidad y el uso y la restauración del suelo. Su destacada contribución al desarrollo sostenible local les ha valido el reconocimiento prestigioso y una parte del premio total de USD 1 millón.

Además de los ganadores de oro, se otorgaron quince proyectos con los premios Holcim Awards Silver, Bronze y Acknowledgement. Estos proyectos ejemplifican aún más enfoques diversos e innovadores para crear un entorno construido más sostenible. Desde la transformación de estructuras tradicionales en vibrantes centros comunitarios hasta proyectos de remediación urbana que mejoran la educación ecológica y el compromiso social, cada proyecto ha demostrado excelencia en la construcción sostenible.

Laura Viscovich, Directora Ejecutiva de la Fundación Holcim, elogió a todos los ganadores por sus diseños que mejoran la salud, el bienestar y la prosperidad de la comunidad. Se enorgulleció de destacar proyectos que demuestran soluciones de primera clase para crear lugares inspiradores que satisfacen los objetivos de desarrollo humano al tiempo que restauran y regeneran los sistemas naturales.

Los Holcim Awards, con su riguroso proceso de selección liderado por jurados regionales independientes, evalúan cada presentación utilizando un enfoque holístico de la sostenibilidad que se centra en los impactos ambientales, sociales y económicos, la relevancia contextual y el potencial de transferencia.

Los invito a explorar los proyectos ganadores y aprender más sobre sus innovadores e impactantes métodos de diseño y construcción sostenible. El sitio web de los Holcim Awards proporciona detalles completos sobre cada proyecto, incluyendo sus objetivos, estrategias y resultados.

Los Holcim Awards no solo son un reconocimiento, sino también un catalizador para el cambio en el sector de la construcción. Aceleran las mejores ideas y soluciones para un entorno construido más sostenible al fortalecer la legitimidad de los proyectos y obtener reconocimiento internacional de los pares.

Manténganse atentos para la próxima competencia de los Holcim Awards, que abrirá sus inscripciones a finales de 2024.

[Visita el sitio web de los Holcim Awards](https://www.holcimfoundation.org/awards)

Mira la repetición de la ceremonia de presentación de los Holcim Awards 2023, donde se reconocen 20 proyectos de todo el mundo en la competencia más importante dedicada a la construcción sostenible.

**Sobre los Holcim Awards para la Construcción Sostenible**

Los Holcim Awards para la Construcción Sostenible son la competencia más importante del mundo en diseño sostenible, mostrando proyectos que contribuyen a la transformación del sector de la construcción. Establecidos en 2004, los premios reconocen proyectos que combinan diseño y construcción sostenibles con excelencia arquitectónica. Con una presencia global, los Holcim Awards han otorgado más de 340 premios.

**Sobre la Fundación Holcim para la Construcción Sostenible**

Fundada en 2003, la Fundación Holcim para la Construcción Sostenible apoya aceleradores de cambio en el entorno construido a nivel mundial. Desde su inicio, la Fundación ha investigado y comunicado los diversos aspectos de la construcción sostenible a través de una serie de mesas redondas y conferencias con expertos internacionales. También ha reconocido excelentes contribuciones en este campo con los Holcim Awards, considerados la competencia más importante del mundo en diseño sostenible.

[Fuente del comunicado de prensa](https://www.holcimfoundation.org/awards-2023)

**Ganadores de los Holcim Awards 2023**

A continuación, se presentan los ganadores de cada categoría y la cantidad otorgada:

**Holcim Awards Gold (USD 100,000 cada uno)**

– ASIA PACIFIC: [Fujian Tulou, Zhangzhou, Fujian, China](https://www.holcimfoundation.org/projects/fujian-tulou) – DnA_Design and Architecture.

– EUROPE: [El 17. Composition of Knowledge House, Madrid, Spain](https://www.holcimfoundation.org/projects/el-17-composition-of-knowledge-house) – Husos, Elii, and Ultrazul.

– LATIN AMERICA: [Utopía Estrella Iztapalapa, Mexico City, Mexico](https://www.holcimfoundation.org/projects/utopia-estrella-iztapalapa) – CANO | VERA Arquitectura.

– MIDDLE EAST & AFRICA: [Surf Ghana Collective, Busua, Ghana](https://www.holcimfoundation.org/projects/surf-ghana-collective) – Juergen Strohmayer and Glenn DeRoché.

– NORTH AMERICA: [1925 Victoria Park Ave., Toronto, ON, Canada](https://www.holcimfoundation.org/projects/1925-victoria-park-ave) – Well Grounded Real Estate, Partisans – Serotiny Group and CREE Buildings.

**Holcim Awards Silver (USD 60,000 cada uno)**

– ASIA PACIFIC: [Ger Plug-In 3.0, Ulaanbaatar, Mongolia](https://www.holcimfoundation.org/projects/ger-plug-in-3-0) – District Development Unit, Energy Efficient Design Build, and Ger Hub.

– EUROPE: [Urban Nature Project, Natural History Museum, London, United Kingdom](https://www.holcimfoundation.org/projects/urban-nature-project) – Feilden Fowles, J&L Gibbons and the Natural History Museum.

– LATIN AMERICA: [San José De Nueva Venecia School, Sitio Nuevo, Colombia](https://www.holcimfoundation.org/projects/san-jose-de-nueva-venecia-school) – FP Arquitectura.

– MIDDLE EAST & AFRICA: [Stream Co-Habitat, Tuzla, Turkey](https://www.holcimfoundation.org/projects/stream-co-habitat) – Openact Architecture.

– NORTH AMERICA: [Maritime Innovation Center, Seattle, WA, USA](https://www.holcimfoundation.org/projects/maritime-innovation-center) – The Miller Hull Partnership.

**Holcim Awards Bronze (USD 30,000 cada uno)**

– ASIA PACIFIC: [NUS Yusof Ishak House, Singapore](https://www.holcimfoundation.org/projects/nus-yusof-ishak-house) – National University of Singapore (NUS).

– EUROPE: [Haus 2+, Berlin, Germany](https://www.holcimfoundation.org/projects/haus-2plus) – Office ParkScheerbarth.

– LATIN AMERICA: [Saving Portete – Sustainable Island, Esmeraldas, Ecuador](https://www.holcimfoundation.org/projects/saving-portete) – Rama Estudio.

– MIDDLE EAST & AFRICA: [Kfar Houneh Ecolodge, Kfar Houneh, Lebanon](https://www.holcimfoundation.org/projects/kfar-houneh-ecolodge) – Akl Architects.

– NORTH AMERICA: [Kaiser Borsari Hall, Bellingham, WA, USA](https://www.holcimfoundation.org/projects/kaiser-borsari-hall) – Perkins and Will.

**Holcim Awards Acknowledgement (USD 10,000 cada uno)**

– ASIA PACIFIC: [Post-Covid Factory, Đồng Nai, Vietnam](https://www.holcimfoundation.org/projects/post-covid-factory) – Le Quang-Architect(s).

– EUROPE: [High-Rise H1 Zwhatt Site, Regensdorf, Switzerland](https://www.holcimfoundation.org/projects/high-rise-h1-zwhattt-site) – Boltshauser Architekten.

– LATIN AMERICA: [Memories of Water, Rio Negro, Colombia](https://www.holcimfoundation.org/projects/memories-of-water) – TAP Arquitectura, Rojas Arquitectos, Geográfica Sur, Cosme Landscape Architecture, and EMS Arquitectos.

– MIDDLE EAST & AFRICA: [Ezbet Eshaq’s Eco Classroom, Ezbet Eshaq, Egypt](https://www.holcimfoundation.org/projects/eco-classroom) – BENAA Foundation for Sustainable Development.

– NORTH AMERICA: [Muscowpetung Powwow Arbour, Muscowpetung Saulteaux Nation, SK, Canada](https://www.holcimfoundation.org/projects/muscowpetung-powwow-arbour) – Oxbow Architecture and Richard Kroeker.

¡Felicitaciones a todos los ganadores por sus logros sobresalientes en la construcción sostenible!

Editor en Jefe de edgargonzalez.com. Profesor /Conferenciante /Curator y Consultor de tendencias e innovación en la intersección entre la arquitectura/diseño, tecnología y difusión desde EGD (Edgar Gonzalez Design). Director academico del grado en Diseño de la ie University School of Architecture and Design. * también es mexicano, arquitecto e iconoclasta de vez en cuando, aunque no necesariamente en ese orden.

